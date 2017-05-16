Заборона російських соцмереж не є цензурою, а боротьбою за національну безпеку - депутат

Народний депутат України Сергій Висоцький (фракція “Народний фронт”) вважає, що заборона російських соціальних мереж не є цензурою, а боротьбою за національну безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи указ президента, який введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соцмереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С».

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За словами Висоцького, всі заяви про те, що таке рішення РНБО - це “караул, цензура, боротьба з Інтернетом, є нісенітницею”.

Водночас депутат визнає, що після розмов з експертами є розуміння того, що буде досить проблемно реалізувати це рішення.

За його словами, якщо якийсь провайдер відмовиться заблокувати доступ до вказаних в указі президента інтернет-ресурсів, то формальних підстав покарати його за це на даний час немає.

Висоцький не виключив, що найближчим часом можуть бути ухвалені підзаконні акти, зокрема, рішення уряду чи законодавчі ініціативи президента до ВР, котрі врегульовуватимуть ці питання.

Депутат також додав, що необхідність блокування соцмереж представники українських спецслужб пояснюють тим, що «фактично масові проросійські маніфестації, координація масових проросійських заходів щодо захоплення адмінбудівель на сході України відбувалися через мережу «ВКонтакте».

Висоцький також зауважив, що в разі закриття російських соцмереж з'явиться шанс для створення українських соцмереж.