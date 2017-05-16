Путін оголосив про уточнення "підходів щодо переоснащення військ" біля кордону з Україною

Президент Росії Володимир Путін оголосив про уточнення «підходів щодо переоснащення військ» біля кордону на заході і південному заході, де РФ межує з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Путін сказав на нараді з керівним складом Міністерства оборони РФ і підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Зазначу також, що бойовий досвід, отриманий у ході операції в Сирії, необхідність зміцнення арктичних територій і кордонів на заході і південному заході вимагають уточнення підходів щодо переоснащення військ. Тому в ході нарад також розглянемо основні параметри нової Держпрограми озброєнь. Як відомо, її розробка вже почалася», - сказав Путін.

Читайте такожПутін не збирається виконувати Мінські угоди - Порошенко

При цьому він повідомив, що зараз триває реалізація Держпрограми озброєнь на 2011-2020 роки. У 2016 році завдання держоборонзамовлення виконано на 97%. У війська поставлено понад 5,6 тис. одиниць основних видів новітніх озброєнь, а також близько 3 тис. відремонтованих і модернізованих зразків військової та спеціальної техніки. Це дало змогу довести парк сучасної техніки в частинах постійної готовності до 58%.

«У цілому успішне виконання держоборонзамовлення в минулому році дало змогу забезпечити комплексний розвиток системи озброєння, зміцнити бойовий потенціал збройних сил, сформованих на стратегічних напрямах», - заявив Путін.

За його словами, в поточному році рівень сучасного озброєння і техніки заплановано довести до 62%.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.