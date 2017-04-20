У Кремлі відхрестилися від плану щодо інтеграції окупованого Донбасу

У Кремлі заявляють, що не намагаються інтегрувати в Росію окупований Донбас. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам, коментуючи відповідну публікацію Bloomberg.

"Саме питання (про плани Кремля) трохи абсурдне в тому плані, що вже упродовж багатьох років і президент Путін, і російські представники на найрізноманітніших рівнях говорять про це – що Москва не намагається інтегрувати в РФ невизнані республіки Донбасу – "ДНР" та "ЛНР", - сказав Пєсков.

Він назвав такі публікації "наївними" і "досить примітивними".

"Тут один план – домогтися виконання Мінських домовленостей, надати всілякий вплив разом з нашими партнерами по "нормандській четвірці" з тим, щоб сприяти тому, щоб Київ сам міг знайти вихід з тих наслідків, які виникли після "громадянської війни" і "силового перевороту" у Києві три роки тому", - сказав Пєсков і наголосив, що це "внутрішня українська проблема".

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Як відомо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ЛДНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді районів Луганської і Донецької областей йдуть бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія в 2014 році була змушена захищати російськомовне населення" на Донбасі і в Криму.