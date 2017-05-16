У Брюсселі Муженко розповів колегам з країн ЄС про ситуацію в Україні

21:49, 16 травня 2017
Політика
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На спеціальній сесії начальник оборони України генерал Віктор Муженко надав начальникам генеральних штабів 28 країн ЄС оцінку поточної ситуації та стан захисту в його країні.

Муженко поінформував про ситуацію в Україні / фото УНІАН

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко надав інформацію про поточний стан ситуації в Україні начальникам генеральних штабів збройних сил країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у документі, який був розповсюджений за результатами засідання Військового комітету Євросоюзу у вівторок в Брюсселі.

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"На спеціальній сесії начальник оборони України генерал Віктор Муженко надав начальникам генеральних штабів 28 країн ЄС оцінку поточної ситуації та стан захисту в його країні", - йдеться у висновках.

В засіданні участь також взяли начальники генеральних штабів держав-партнерів, а саме: Албанії, Боснії і Герцеговини, Грузії, Молдови, Чорногорії та Сербії.

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Теги: #Муженко#ситуація на Донбасі#країни ЄС