У зоні АТО ситуація напружена, двох військових поранено - штаб

Ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби залишалась напруженою. Відносно знизивши свою бойову активність вчора вдень, російсько-терористичні війська знову почали більш інтенсивно вести обстріли позицій ЗС України ввечері. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Всього впродовж минулої доби противник 37 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

"Приморський напрямок. Зафіксовано 12 ворожих обстрілів. На цьому напрямку бойовики найчастіше обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкиного. Проте здебільшого використовували стрілецьку зброю. Неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів. А на ділянці лінії розмежування, що розташована ближче до тимчасово окупованого Донецька, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки", - сказано у повідомленні.

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Донецький напрямок - тут проросійські бандформування здійснили найбільше обстрілів підрозділів сил АТО. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околиці Авдіївки. Використовували 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньотороцекого, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Окрім того, біля Зайцевого незаконні збройні формування били з 120-мм мінометів.

"Луганський напрямок. Впродовж минулої доби зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї. В тім, саме на цьому напрямку противник найбільш активно використовував артилерійські системи калібру більше 100 мм. Так, ввечері бандити били зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. Водночас, в районі цих же населених пунктів противник вів вогонь і з легшого озброєння - гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм", - додали у відомстві.

Впродовж минулої доби двоє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, бойовики нарощують кількість обстрілів на Донбасі.