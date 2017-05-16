За заступницю Кернеса внесли 30 мільйонів гривень застави - адвокат

За заступницю Харківського міського голови Тетяну Овіннікову, яку підозрюють у спричиненні збитків на суму майже 129 млн грн, внесли 30 млн грн застави.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердила адвокат Овіннікової Юлія Плетньова.

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За її словами, застава внесена на рахунок Апеляційного суду Києва, який ухвалював рішення про обрання міри запобіжного заходу. На цей час вже відомо про отримання судом підтвердження внесення застави.

Плетньова наголосила, що заставу збирали близькі, рідні та знайомі чиновниці.

Нагадаємо, після рішення Апеляційного суду Києва від 13 травня, який дав дозвіл на взяття Овіннікової під варту, вона мала 5 діб на внесення застави. На сьогоднішній день застава була внесена, тому Овіннікова не була заарештована.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook написав, що Апеляційний суд Києва дав дозвіл на взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн заступника Харківського міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відношень Овіннікової.

Овіннікова підозрюється у спричиненні збитків на загальну суму майже 129 млн грн.

15 вересня 2016 року у Харківській міськраді та за місцем проживання мера міста Геннадія Кернеса правоохоронці провели обшуки. Також обшуки відбулися у приміщеннях, що належать матері народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна, який свого часу також був мером Харкова.

Луценко тоді заявив, що обшуки пов’язані з організацією у міста схеми з розкрадання 645 га землі вартістю більш як 4 млрд грн. Також Луценко повідомив, що у кримінальному провадженні про розкрадання сотень гектарів землі в Харкові фігурують народні депутати від різних політичних сил.