Заступниці Кернеса оголосили підозру - ГПУ (фото, відео)

Заступнику міського голови Харкова повідомлено про підозру за безкоштовне надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Заступницю Кернеса підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

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Вказується, що вона впродовж 2008-2009 років погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безкоштовного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їхніх членів.

"Внаслідок протиправних дій та пособництва у вчиненні шахрайства зазначеної службової особи члени обслуговуючих кооперативів шляхом обману отримали у власність земельні ділянки, розташовані на території м. Харкова загальною площею понад 25 га вартістю понад 128 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, розміщеною на сайті міськради Харкова, заступницею Геннадія Кернеса з вказаних питань є Тетяна Овіннікова.