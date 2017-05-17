Організатор вбивства журналіста Сергієнка раніше був керівником охорони нардепа - Луценко

Підозрюваний в організації викрадення та вбивства у 2014 році черкаського журналіста Василя Сергієнка раніше працював начальником охорони народного депутата.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Затриманим є гр. Мельника В.А., який в 2014 р працював начальником охорони одного з народних депутатів, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку», - написав він.

За словами Луценка, проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання щодо арешту затриманого.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2014 року до чергової частини Корсунь-Шевченківського райвідділу міліції звернулась мати 48-річного журналіста із заявою про те, що невідомі особи із застосуванням фізичної сили посадили її сина до автомобіля та вивезли в невідомому напрямку.

5 квітня тіло Сергієнка зі слідами катування, з пакетом на голові, з ножовими пораненнями, наручниками на руках було знайдено закопаним у землю в лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

11 квітня 2017 року поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві журналіста. На той час троє підозрюваних у злочині вже були на лаві підсудних.

Сьогодні, 16 травня, затримано організатора викрадення та вбивства журналіста.