В ЄС чекають від України пояснень щодо блокування російських сайтів

Європейський союз розраховує отримати від України детальнішу інформацію щодо санкційного рішення.

Про це "Європейській правді" повідомили в представництві Європейського союзу в Україні.

"Ми підняли це питання в діалозі з українською стороною. Розраховуємо отримати детальнішу інформацію", - повідомив ЄП Юргіс Вільчинскас, керівник відділу преси та інформації дипмісії.

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Очікується, офіційна оцінка або реакція на санкційне рішення буде схвалена в ЄС після отримання такої детальної інформації.

Як відомо, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.