"Елемент несподіванки": в РНБО пояснили, чому не попередили про блокування російських ресурсів

В РНБО пояснили, що не попередили про заборону в Україні соцмереж «ВКонтакте», «Однокласники» та сервісу 1С «для елементу несподіванки». Про це заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров, передає «Громадське».

Зокрема Петров, відповідаючи на запитання про те, чому про запроваджені санкції не повідомляли раніше, заявив: «Потрібен елемент несподіванки».

Він також додав, що нові обмеження обумовлені інтересами інформаційної безпеки та стосуються фізичних та юридичних осіб.

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«Коли були кібератаки на фіноргани, то на їхніх комп'ютерах було російське програмне забезпечення. Не думаю, що це співпадіння», — заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.