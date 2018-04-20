Ющенко погодився з Жовтяком.

Саме такий висновок випливає з останніх кадрових розпоряджень Президента України. Йдеться не про доленосні рішення на зразок призначення секретаря Ради нацбезпеки, а лише про заміну голови однієї з райдержадміністрацій. Але рішення ці принципово важливі для відомого судового протистояння «Жовтяк-Ющенко» і в цілому для правового розвитку країни.

Отже, днями Президент підписав два розпорядження. Одним, під номером 333, він звільнив з посади голови Білозерської райдержадміністрації Херсонської області Валерія Артюшенка, пояснивши, що робить це «з огляду на поновлення працівника, який раніше виконував цю роботу”. Іншим розпорядженням, під номером 334, Президент відновив на цьому місці Олександра Чабана на підставі “рішення Печерського районного суду від 10 лютого 2005 року”.

Здавалося б, цілком рядова подія – Президент відновив на посту раніше звільнену ним людину, пізніше відновлену судом. Просто кажучи, виконав рішення суду. Що тут незвичайного?

Незвичність саме в тому, що в одному випадку він вчинив як законослухняний, хай і високий держслужбовець, в іншому ж – йдеться про ситуацію з Євгеном Жовтяком, - він уперто ігнорує аналогічне рішення суду. Нагадаємо, звільнений Віктором Ющенком з посади голови Київської облдержадміністрації Жовтяк був відновлений судом на цій же посаді ще в травні цього року.

Тобто, у випадку з главою Білозерської райадміністрації Ющенко фактично погодився з доводами Жовтяка, при цьому ніяк не бажаючи поширювати ці ж правила на самого Жовтяка.

Що заважає йому піти на цей крок?

Запитання поки що залишається без відповіді.

У коментарі УНІАН Євген Жовтяк так прокоментував цю ситуацію.

“Мені здається, двома згаданими розпорядженнями Президент України поставив крапку одразу в декількох публічних дискусіях, які впродовж останніх півроку я заочно вів в судах і в засобах масової інформації з тепер уже колишнім керівником правового підрозділу секретаріату Президента Миколою Полудьонним. Але оскільки в судах президентська сторона керувалася саме позицією головного правознавця Президента, фактично це була і позиція голови держави.

Перша дискусія стосувалася того, чи поширюється на голів місцевих держадміністрацій, зокрема при їх призначенні і звільненні, Кодекс Законів про працю?

Пан Полудьонний категорично заявляв, що ні. Своїм розпорядженням №333 Президент однозначно визнав: поширюється. Адже він небезпідставно звільняє з посади голову РДА, а чітко посилається на ст. 40 КЗпП, зазначивши причину звільнення голови адміністрації – “з огляду на поновлення на роботі за рішенням суду незаконно звільненого працівника”. Таким чином, перший раз за півтора роки, зазначивши причину звільнення розділу адміністрації, Президент нарешті визнав Конституцію України і чинне законодавство, що не допускають звільнення без підстав. А саме своє необгрунтоване звільнення я оскаржив в суді, і саме зважаючи на необгрунтованість указ про моє звільнення був скасований судом.

Друга дискусія стосувалася того, чи підлягають справи про звільнення посадовців, яких призначає Президент, розгляду судами загальної юрисдикції?

Пан Полудьонний заявляв, що не підлягають, тому, мовляв, рішення «звичайного» суду про моє відновлення на посаді ніякої сили мати не може.

Президент і тут розсудив нас. Своє Розпорядження №334 він підписав, виконуючи рішення суду про відновлення на роботі незаконно звільненого працівника.

І, нарешті, ще одна дискусія, в якій ми не зійшлися думками з паном Полудьонним і тодішнім міністром юстиції паном Головатим: чи повинен Президент виконувати рішення судів, чи може він їх не виконувати, посилаючись на „політичність” своїх кадрових рішень?

Відповідь ми маємо: Президент виконав рішення районного суду, спростувавши теорію Головатого–Полудьонного».

Євген Жовтяк вважає, що в цій ситуації «абсолютно нелогічними виглядають дії представників Президента в суді. Вони оскаржують дії державного виконавця в Печерському райсуді, який вимагає від Президента поновлення мене на посаді голови облдержадміністрації виданням відповідного Указу Президента. Вони подали касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду, навівши абсурдні аргументи щодо того, нібито поновлення мене на посаді порушує права Київської облдержадміністрації. Але я, наприклад, нічого не прочитав в двох згаданих розпорядженнях Президента про порушення прав Білозерської райдержадміністрації».

Адвокат Є.Жовтяка Сергій Бойко підтвердив, що в Печерському районному суді Києва перебуває адміністративна справа за позовом представника Президента України на дії держвиконавця при поновленні Є.Жовтяка на посаді київського губернатора. За його словами, представник Президента вважає незаконною вимогу державного виконавця про видання Президентом Указу про поновлення Є.Жовтяка на посаді, зазначаючи, що така вимога не містилася в рішенні суду.

Але, каже адвокат, саме так повинен діяти Президент згідно із Законом України «Про виконавче провадження» і Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції 15 грудня 1999 року. Для поновлення незаконно звільненого чиновника іншого шляху, окрім видання відповідного акту, закон не передбачає. Саме так і зробив Президент, підписавши розпорядження № 333 і №334 і виконавши тим самим рішення суду.

Іншими словами, каже адвокат, «позиції Президента і його представників істотно відрізняються. При поновленні на посаді керівника Білозерської райдержадміністрації Президент діяв відповідно до Конституції і закону. А от позиція його представників, що подали від його імені адміністративний позов у випадку з Жовтяком, спотворюють позицію Президента і створюють помилкове уявлення про його ставлення до виконання судових рішень”.

Втім, як іронічно зазначило одне з видань, можливо, не все є настільки безнадійним і у випадку з Євгеном Жовтяком. Адже того ж Олександра Чабана Президент поновив на посаді далеко не одразу - після рішення суду минуло двадцять місяців. Євген Жовтяк чекає півроку. Тобто, залишилося приблизно чотириста днів. Можливо, в ніч з 31 грудня 2007 року на 1 січня 2008 року, оприлюднять Указ Президента Віктора Ющенка про відновлення Є.Жовтяка на посаді київського губернатора?

Григорій Крутов