У Раді пропонують скасувати тендери на харчування для дітей-чорнобильців

У парламенті зареєстрований законопроект № 6450, у разі ухвалення якого будуть скасовані тендерні процедури при закупівлі та організації гарячого харчування для дітей-чорнобильців. Документ підготувала група народних депутатів з УКРОПу: Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич та Віктор Шевченко. Народні обранці зазначають, що через тривалі тендери школярі, які проживають на території радіоактивного забруднення, не мають повноцінного харчування упродовж усього навчального року.

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«До нас неодноразово зверталися батьки дітей, які проживають у зоні забруднення, стосовно того, що через довгі процедури закупівель, які проводяться на початку бюджетного року, уже з лютого діти залишаються без гарячих обідів, які гарантує держава. Відновлюється харчування лише у вересні. Ми пропонуємо скасувати тендери. Натомість шляхом укладання тристоронніх угод кошти на місцях, у навчальних закладах, будуть використані на забезпечення харчування. Контролюватимуть це батьки», – пояснила Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», учні середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студенти коледжів і технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також діти, евакуйовані із зони відчуження, та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, й ті, які проживали у зоні безумовного відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, мають право на безкоштовне харчування.