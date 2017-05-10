В УКРОПі заявили, що на 9 травня реваншисти підняли голови через бездіяльність силових структур

Сутички між проросійськими та патріотичними силами, які сталися 9 травня в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі, свідчать про те, що загроза реваншу в Україні нікуди не поділася. Апологети «русского мира» використовуватимуть будь-яку, бодай найменшу нагоду для того, щоб дестабілізувати ситуацію на півдні та сході нашої країни. Учора з допомогою путінської акції «Безсмертний полк» проросійські сили перетворили День перемоги над нацизмом на день піару на крові героїв минулої та нинішньої війни.

Чи не найбільш показовою була картина в Дніпрі, де молодики, яких пов’язують із нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом, напали на ветеранів АТО, коли ті попросили учасників ходи, організованої колишнім регіоналом, прибрати заборонені законом георгіївські стрічки та комуністичну символіку.

«Вони нічого не забули. На кожного з нас у них знайдуться кийки та наручники. Вони нічого не пробачать. Ні Майдану. Ні того, що ми дали їм по зубах «російської весни». Вони не пробачать приниження й того, що ми їх позбавили влади», – написав на своїй сторінці в мережі Facebook міський голова Дніпра, представник УКРОПу Борис Філатов.

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У сутичках у Дніпрі також постраждав Владислав Бородін, депутат Дніпропетровської обласної ради з фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП». При цьому поліція стала на бік нападників, хоч мала б зробити все, щоб не допустити зіткнень.

В «Українському об’єднанні патріотів – УКРОП» закликають МВС та СБУ більш рішучо протистояти виявам проросійських настроїв, зокрема під час масових заходів. Після рішень про звільнення керівників поліції в Дніпрі та Дніпропетровській області мають бути знайдені та покарані виконавці та організатори провокацій 9 травня в усіх містах, де вони відбулися, адже безкарність реваншистів породжуватиме нові осередки нестабільності. УКРОП також вимагає притягнути до відповідальності тих, хто напав на Владислава Бородіна.

Крім того, в партії переконані, що необхідно посилити контроль за діяльністю проросійських організацій, які вправно маскуються, – аж до повної їхньої заборони. Із такою ініціативою вже виступили депутати від УКРОПу Дніпропетровської обласної ради, які мають намір скликати позачергову сесію облради для ухвалення питання про заборону діяльності структур, що сповідують ідеологію «русского мира».