Українців не каратимуть за обхід заборони ВКонтакте и Одноклассников - РНБО

Користувачів та провайдерів не будуть карати, якщо вхід на підсанкційні російські сайти ВКонтакте, Одноклассники та Mail.ru здіснений по інструкції з обходу блокування цих ресурсів. Про це заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров, передає «Громадське».

«Якщо ми зменшимо аудиторію вдвічі - це вже досягнення. Ми розуміємо, що не можна відключити всіх. Процедура виконання санкцій ще у розробці, але ми закликаємо провайдерів не зволікати», — сказав він.

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У той же час представниця СБУ Юлія Лапутіна додала, якщо «Вконтакте» змінять адресу, то «ми ініціюємо внесення змін в указ».

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.