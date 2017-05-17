Найбільші мобільні оператори України починають блокування російських сайтів

Найбільші мобільні оператори України - Vodafone, Київстар і Lifecell -почали блокування російських сервісів і соцмереж. Про це йдеться у спільній заяві операторів, передає прес-служба Vodafone.

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Телеком-оператори Київстар, Lifecell і Vodafone Україна повідомляють, що відтепер набув чинності указ президента України №133/2017 від 15 травня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з цим указом, оператори повинні припинити надання послуг з доступу до низки веб-ресурсів, у тому числі соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, всіх сервісів Yandex і mail.ru та ін.

"Виконуючи вимоги зазначеного указу, телеком-оператори відтепер починають технічні заходи щодо обмеження надання послуг доступу до зазначених веб-сайтів відповідно до технічних можливостей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.