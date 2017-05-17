У влади просять пояснень, як заблокувати Яндекс, ВКонтакте і Одноклассники в Україні

Інтернет-асоціація України направила лист президенту України, прем'єр - міністру, головам СБУ і Держспецзв'язку з проханням надати роз'яснення про методи застосування санкцій проти низки російських соцмереж та інтернет-ресурсів.

Про це йдеться у листі асоціації, оприлюдненому на сайті асоціації.

Інтернет-асоціація України цікавиться, чи на всіх операторів і провайдерів поширюються вимоги заборони надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до санкційних ресурсів/сервісів, або такий вид обмежувальних заходів (санкцій) повинен виконуватися тільки юридичною особою.

Читайте також"Верх цинізму": у МЗС відповіли на заяви РФ щодо блокування російських веб-ресурсів і соцмереж

Якщо обмежувальний захід у вигляді заборони надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до санкційних ресурсів/сервісів стосується всіх операторів і провайдерів в Україні, асоціація просить роз'яснити механізми виконання провайдерами таких обмежувальних заходів.

В Інтернет-асоціації також просять назвати дату, з якої інтернет-провайдери зобов'язані блокувати заборонені ресурси/сервіси. Крім того, в асоціації цікавляться видами і межами відповідальності провайдерів за невиконання або неналежне виконання рішення про санкції.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.