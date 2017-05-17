"Київстар" вже блокує ВКонтакте та Одноклассники (фото)

"Київстар" почав блокувати користувачам доступ до ВКонтакте та Одноклассников, які потрапили до санкційного списку України.

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"Шановний клієнт! Ви користуєтесь послугами інтернет-провайдера "Київстар". Ми дотримуємось законів України та вимушені заблокувати доступ до соцмережі ВКонтакте", – сказано у повідомленні провайдера.

Сайт Одноклассники не працює в браузерах Mozilla Firefox та Google Chrome, пише Гордон, додаючи відповідні скріншоти.

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone Україна вже заблокувала доступ до соціальної мережі ВКонтакте.

16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.

Також у цих браузерах не відкривається сайт vk.com: