ЗМІ назвали провайдерів, які вже почали блокувати ВКонтакте

Низка українських провайдерів вже заблокувала доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також російських сайтів, перерахованих у відповідному указі президента України.

Так, до блокування російських сайтів приступили "Укртелеком", "Київстар", "Ланет" і "Добробут", передає "Апостроф".

Читайте такожДослідження показали, наскільки в Україні люблять ВКонтакте та Одноклассники (інфографіка)

Соцмережу ВКонтакте вже заблокували LifeCell і "Добробут".

Обмежити доступ до російських інтернет-ресурсів, які потрапили під санкції, готуються також "Тріолан" і "Воля кабель".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса.