ЗМІ назвали провайдерів, які вже почали блокувати ВКонтакте
ВКонтакте вже заблокували LifeCell і "Добробут".
Низка українських провайдерів вже заблокувала доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також російських сайтів, перерахованих у відповідному указі президента України.
Так, до блокування російських сайтів приступили "Укртелеком", "Київстар", "Ланет" і "Добробут", передає "Апостроф".
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Соцмережу ВКонтакте вже заблокували LifeCell і "Добробут".
Обмежити доступ до російських інтернет-ресурсів, які потрапили під санкції, готуються також "Тріолан" і "Воля кабель".
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса.