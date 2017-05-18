Рада відмовилася звертатися до РНБО щодо санкцій проти Януковича і Ко

Верховна Рада України не підтримала рішення про звернення до Ради національної безпеки та оборони щодо введення персональних санкцій проти оточення екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови «Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності» (№ 5350) проголосували лише 202 народних депутата.

Не голосували у повному складі фракція «Опозиційний блок», група «Воля народу» та група «Відродження».

Читайте такожНардепи знову не захотіли скасовувати перерву в ранковому засіданні

Із фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» «за» проголосували лише 65 народних депутатів.

Також парламент не підтримав пропозиції голови Верховної Ради Андрія Парубія повернутися до розгляду даного питання. За це проголосували лише 214 народних депутатів.

Парубій наголосив, що не розуміє, як український парламент може не підтримувати рішення про необхідність введення персональних санкцій проти оточення Януковича.

Проектом постанови пропонувалося схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності.

Передбачалося, що після набрання чинності рішенням РНБО щодо санкцій Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання про запровадження аналогічних санкцій.

Пропонувалося Раді національної безпеки і оборони України розробити порядок забезпечення застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Тобто, до проекту постанови було додано список із 21 особи з оточення екс-президента, зокрема Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олександр Янукович, Микола Присяжнюк, Андрій Клюєв, Артем Пшонка, Сергій Клюєв, Микола Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Юрій Іванющенко, Олександр Клименко, Едуард Ставицький, Дмитро Фірташ, Олексій Азаров, Раїса Богатирьова.