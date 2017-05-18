Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що Крим буде звільнено від російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, висловлюючи підтримку кримськотатарському народу в день 73-х роковин депортації.

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За словами Парубія, 18 травня 1944 року карателі НКВД депортували кримських татар, і “сьогодні в окупованому Криму немов би повторюється історія”. “Але я переконаний, ми звільнимо Крим від російських окупантів. Вірю, що кримськотатарський народ знову буде вдома у вільному українському Криму”, - підкреслив Парубій.

Як нагадав голова ВР, сьогодні о 12.00 Верховна Рада разом з усією Україною вшанує хвилиною мовчання жертв геноциду кримськотатарського народу.