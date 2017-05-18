Парубій переконаний, що Крим буде звільнено від російських окупантів
Сьогодні о 12.00 Верховна Рада разом з усією Україною вшанує хвилиною мовчання жертв геноциду кримськотатарського народу.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що Крим буде звільнено від російських окупантів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, висловлюючи підтримку кримськотатарському народу в день 73-х роковин депортації.
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За словами Парубія, 18 травня 1944 року карателі НКВД депортували кримських татар, і “сьогодні в окупованому Криму немов би повторюється історія”. “Але я переконаний, ми звільнимо Крим від російських окупантів. Вірю, що кримськотатарський народ знову буде вдома у вільному українському Криму”, - підкреслив Парубій.
Як нагадав голова ВР, сьогодні о 12.00 Верховна Рада разом з усією Україною вшанує хвилиною мовчання жертв геноциду кримськотатарського народу.