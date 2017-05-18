Російський суд визнав законним продовження арешту для Сущенка (фото)

Московський міський суд визнав законним рішення Лефортовського районного суду столиці РФ про продовження арешту для журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка до 30 червня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Мосміськсуду.

"Постанову Лефортовського районного суду Москви про продовження строку тримання під вартою залишити без зміни", - сказала суддя Наталія Коновалова.

За рішенням судді, фото - і відеозйомка в ході оголошення рішення була заборонена. Саме засідання суду пройшло у закритому режимі.

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Довідка УНІАН. ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві власного кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».

26 квітня Лефортовський суд Москви продовжив термін утримання Сущенка під вартою до 30 червня.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою незаконно затриманого Сущенка до 30 червня 2017 року. Адвокат Сущенка Марк Фейгін подав на це рішення апеляційну скаргу.