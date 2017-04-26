Фейгін оскаржив рішення суду РФ про продовження арешту Сущенка до 30 червня

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін подав скаргу на рішення Лефортовського суду Москви про продовження терміну тримання під вартою його підзахисного до 30 червня.

Про це Фейгін повідомив у Twitter.

«Подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою Романа Сущенка в Мосміськсуд», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою незаконно затриманого Сущенка до 30 червня 2017 року.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві власного кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».