Кум Путіна, український олігарх Медведчук таємно спілкувався із штабом Трампа - Reuters

Майкл Флінн та інші радники під час виборчої кампанії Дональда Трампа здійснили принаймні 18 телефонних дзвінків та написали електронних листів російським офіційним особам протягом останніх семи місяців президентських перегонів 2016 року у США. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Видання повідомляє, що шість з раніше нерозкритих контактів - були телефонні дзвінки між Сергієм Кисляком, послом Росії в США, та радниками Трампа, в тому числі Майклом Флінном - першим радником з питань національної безпеки.

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У той же час видання повідомляє, що із штабом Трампа навіть контактував кум Путіна, український олігарх та політик Віктор Медведчук. Однак, невідомо, з ким зв’язувався Медведчук в рамках кампанії Трампа, але як повідомляють джерела видання, тематика розмови включала співпрацю США і Росії.

У той же час Медведчук заперечує будь-який контакт з людьми в кампанії Трампа.

«Я не знайомий з жодним із близьких соратників Дональда Трампа, тому такої розмови не могло бути", - написав Медведчук у листі-відповіді Reuters.

Також наголошується, що Путін є хрещеним батьком дочки Віктора Медведчука.

Як повідомляв УНІАН раніше, перехідна команда президента США Дональда Трампа знала про розслідування відносно колишнього радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна до його призначення на посаду. Відзначається, що Флінн 4 січня повідомив нинішньому юрисконсульт Білого дому Дональду Макгану про те, що проти нього ведеться розслідування за роботу лобістом в Туреччині.

При цьому він був призначений на посаду радника президента США з національної безпеки після інавгурації Трампа 20 січня.

Раніше повідомлялося, що в лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, попросив припинити розслідування в відношенні екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна.