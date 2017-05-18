"Була ICQ. Де вона?": в АП прогнозують забуття ВКонтакте та Яндексу

Заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків повністю підтримує обмеження присутності російських "пропагандистських машин" в українському інформаційному просторі.

Про це він говорив на круглому столі, присвяченому роз'ясненню мети введення відповідного рішення РНБО, передає ТСН.

Як зауважили під час обговорення, на пропаганду в Україні Росія щороку витрачає півтора мільярди доларів.

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За словами Шимківа, Яндекс, ВКонтакте, антивірусні програми Касперського та Доктор Веб можуть використовуватись стороною країни-агресора для збору інформації. Загалом заступник голови АПУ бачить у забороні можливості для українських розробників. А заборонені сервіси, впевнений Шимків, недовго будуть потрібними українцям, і шукати шляхи обійти заборону користувачі перестануть.

"Була ICQ. Де вона? Були інші сервіси, AltaVista. Хтось пам'ятає? Немає. З'явилися альтернативні сервіси - суспільство переходить, якщо воно простіше, доступніше", - сказав Шимків.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.