Постраждалий від нападу "козака" Гаврилюка журналіст назвав причину інциденту (відео)
Крутчак розповів, яке питання стало причиною нападу на нього "козака" Гаврилюка.
Депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк напав на журналіста Василя Крутчака через питання про відмову депутата спілкуватися з журналістами. Про це Крутчак заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
"Взагалі, я хотів запитати, чи не змінив він свою думку щодо надання коментарів журналістам... Він сказав, що не хоче зі мною розмовляти. Я запитав, хто він такий, щоб приймати такі рішення", - прокоментував інцидент журналіст.
Читайте такожУ Раді знову бійка: цього разу почубилися два депутати - від БПП та позафракційний (фото, відео)
Крутчак каже, що не уточнював причини такої реакції нардепа у його колег з фракції. Журналіст раніше "без проблем" отримував відповіді на свої питання від Гаврилюка, а зараз відзначив дивну поведінку нардепа й вважає її неправильною.
Водночас, журналіст не збирається подавати заяву до поліції через дії депутата.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у Верховній Раді.