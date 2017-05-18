Постраждалий від нападу "козака" Гаврилюка журналіст назвав причину інциденту (відео)

Депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк напав на журналіста Василя Крутчака через питання про відмову депутата спілкуватися з журналістами. Про це Крутчак заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Взагалі, я хотів запитати, чи не змінив він свою думку щодо надання коментарів журналістам... Він сказав, що не хоче зі мною розмовляти. Я запитав, хто він такий, щоб приймати такі рішення", - прокоментував інцидент журналіст.

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Крутчак каже, що не уточнював причини такої реакції нардепа у його колег з фракції. Журналіст раніше "без проблем" отримував відповіді на свої питання від Гаврилюка, а зараз відзначив дивну поведінку нардепа й вважає її неправильною.

Водночас, журналіст не збирається подавати заяву до поліції через дії депутата.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у Верховній Раді.