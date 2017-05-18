"Розбитий телефон та розірвана сорочка": "козак" Гаврилюк у Раді накинувся на блогера (відео)

13:21, 18 травня 2017
Політика
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У Раді Гаврилюк накинувся на блогера.

Депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у Верховній Раді. Про це останній написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео. 

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Крутчак сьогодні підійшов до Гаврилюка, щоб поцікавитись, чи не змінив він свого рішення щодо того, щоб не давати журналістам коментарі та інтерв'ю.

"Реакція Гаврилюка на відео. Як результат - у мене розбитий телефон та розірвана сорочка:)", - йдеться у повідомленні блогера.

На відеозаписі видно, як Крутчак підходить до нардепа з проханням пояснити, як той може бойкотувати журналістів. Згодом депутат переходить до активних дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше нардепи у Раді ледь не почубилися через російськомовний виступ "опоблоківця" Олександра Вілкула.

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Теги: #нардеп Гаврилюк#блогер Крутчак