"Розбитий телефон та розірвана сорочка": "козак" Гаврилюк у Раді накинувся на блогера (відео)
У Раді Гаврилюк накинувся на блогера.
Депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у Верховній Раді. Про це останній написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео.
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Крутчак сьогодні підійшов до Гаврилюка, щоб поцікавитись, чи не змінив він свого рішення щодо того, щоб не давати журналістам коментарі та інтерв'ю.
"Реакція Гаврилюка на відео. Як результат - у мене розбитий телефон та розірвана сорочка:)", - йдеться у повідомленні блогера.
На відеозаписі видно, як Крутчак підходить до нардепа з проханням пояснити, як той може бойкотувати журналістів. Згодом депутат переходить до активних дій.
Як повідомляв УНІАН, раніше нардепи у Раді ледь не почубилися через російськомовний виступ "опоблоківця" Олександра Вілкула.