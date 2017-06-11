Журналісти пояснили все про безвіз для України у вигляді інфографіки

Все, що українцям необхідно знати про безвізовий режим з Євросоюзом, – куди можна поїхати, як оформити біометричний паспорт і скільки грошей необхідно мати для перетину кордону тієї чи іншої країни, ТСН.ua зібрав в одній інфографіці.

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Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.