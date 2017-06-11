Відсьогодні набуло чинності рішення про запровадження безвізового режиму України з ЄС

Відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричний закордонний паспорт громадянина України, перебувати та вільно пересуватися Європою не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Відтепер українці можуть здійснювати поїздки в Європу з метою туризму, відвідання родичів, пошуку бізнес-партнерів, відвідання семінарів, конференцій, концертів, музичних та театральних фестивалів, спортивних змагань, проведення пляжного відпочинку.

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Кожен подорожуючий громадян України, незалежно від його віку, навіть до 16 років, повинен мати біометричний паспорт, якщо він планує в’їхати на територію ЄС на безвізових умовах. У разі, якщо необхідно перебувати в ЄС триваліший час, понад 90 днів, українцям необхідно буде оформлювати візу.

Водночас безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування, роботу за контрактом і т.п. Для цього необхідно буде звертатися в консульські установи країн-членів ЄС для оформлення робочої візи. Проте, хоча працювати в ЄС без візи не можна, завдяки безвізу можна цілком легально шукати роботу. Віза не потрібна, аби їздити на співбесіди, безпосередньо спілкуватися з роботодавцем, знайомитися з умовами роботи в компанії до того, як буде дано згоду на роботу.

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Безвізовий режим дозволяє навчатися в ЄС у межах короткострокових програм терміном не більше 90 днів. Для тривалого навчання доведеться оформити спеціальну візу, але короткі стажування, курси, семінари, участь у наукових конференціях, а також вибір університету або коледжу – усе це стає доступним без візи.

Під час в’їзду до країн ЄС громадянину України потрібно мати документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, наявність достатніх фінансових засобів на цей термін перебування і намір повернутися до місця постійного проживання.

Крім того, громадянам необхідно буде придбати поліс медичного страхування та страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу – у разі подорожі автомобілем.Завдяки скасуванню віз українці отримують право їздити без віз до 30 країн Європи. Зокрема, це 22 країни Європейського союзу, які входять до Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція.Також, 4 держави в складі ЄС, які входять до Шенгенської зони, але ще не зняли контроль на своїх внутрішніх кордонах: Болгарія, Кіпр, Румунія та Хорватія.

Разом з ними, ще 4 держави, які не входять до ЄС, але є учасницями Шенгенської угоди: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.Окрім того, візові вимоги для українських мандрівників знімуть також країни та території, які зараз вимагають від українців наявності шенгенської візи, або ж ті, до яких можна потрапити лише транзитом через держави-члени Шенгенської угоди, – наприклад, Монако чи Ватикан.

Безвізовий режим не стосується поїздок до Великої Британії та Ірландії, які проводять власну міграційну політику. Для відвідування цих двох країн українцям, як і раніше, потрібно оформлювати візи. Необхідність оформлювати візи також розповсюджується на неєвропейські території Франції та Нідерландів.

У Євросоюзі відстоюють позицію, щоб громадяни України, які мешкають в окупованому Криму, але які отримали біометричні закордонні паспорти, змогли користуватися безвізовим режимом нарівні з усіма українцями.Також українці, які мешкають на непідконтрольних уряду територіях Луганської і Донецької областей, і які отримали біометричні закордонні паспорти громадян України, зможуть їздити до Європи без віз на рівних умовах з мешканцями інших регіонів країни.