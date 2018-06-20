Хто ж повинен міняти державний бюджет?

Литвин намагається зняти з себе відповідальність за ухвалений проурядовою більшістю бюджет, що дестабілізує економіку країни... І робить патетичні заяви...

Голова Верховної Ради Володимир Литвин останніми днями, погоджуючись із тим, що державний бюджет нереалістичний і що міняти його необхідно, неодноразово наголошував: головні політичні вожді не хочуть цього робити. І це, мовляв, зрозуміло, бо формування реалістичного бюджету передбачає непопулярні рішення зі скорочення бюджетних витрат, у тому числі й соціальних. А у зв’язку з тим, що і прем’єр-міністр Тимошенко, і лідер найбільшої опозиційної фракції Янукович збираються брати участь у президентських перегонах, то зрозуміло, що нести відповідальність за ухвалення непопулярних рішень ніхто з них не хоче.

З цими аргументами пана Литвина я готовий погодитись.

Слід, правда, зазначити, що, виходячи з цієї логіки, і сам Володимир Михайлович не поспішає зі своїми бюджетними пропозиціями, бо, мабуть, теж приміряється до президентського крісла, хоча постійно заперечує це.

До того ж патетично заявляє: «Проблема бюджету використовується як політична боротьба, і людей до уваги ніхто не бере». І запитує: «Що заважає сьогодні депутатам, фракціям внести проект змін до бюджету? Що заважає Президентові України внести проект змін до бюджету, а не постійно говорити про те, що потрібно вносити зміни?”

Це слід розуміти так, що всі інші використовують бюджетну проблему в політичній боротьбі, тільки ж, зрозуміло, не сам Володимир Литвин...

Й ось тут я дозволю собі невеличкий коментар щодо бюджетного процесу.

Справді, свого часу Конституційний суд визнав, що, крім уряду, подавати на розгляд законопроекти щодо внесення змін до Державного бюджету як суб’єкти законодавчої ініціативи можуть також Президент України та народні депутати. Отже, така можливість у них є. Але в нашому випадку йдеться не просто про внесення якихось незначних уточнень до бюджету чи навіть секвестр усіх, або майже всіх, бюджетних витрат. Мова йде про докорінну зміну самої ідеології, інструментарію, структури бюджету. Тут доречно нагадати, що недарма Конституція (частина друга статті 96) передбачає, що проект закону про Державний бюджет України на наступний рік може подавати виключно Кабінет Міністрів.

І це абсолютно правильно. Державний бюджет – квінтесенція всієї економічної політики уряду. Гарний державний бюджет – це гарна урядова економічна політика; поганий, нереалістичний бюджет – значить, такою є вся економічна політика уряду.

Тільки за виконання того бюджету, який вносить уряд, він може нести відповідальність. Було б просто абсурдним вимагати від уряду, який начебто спирається на парламентську більшість, виконувати держбюджет, із яким він не погоджується. Недарма в багатьох країнах неприйняття державного бюджету прирівнюється до висловлення недовіри уряду.

Крім того, розробка державного бюджету є надзвичайно складним і відповідальним процесом. Тільки уряд має для цього необхідні права, виконавчий апарат та відповідну інформацію.

Тому тільки той бюджет може виконуватися, який до парламенту поданий урядом і затверджений більшістю, на яку той спирається. Опозиція може критикувати урядову політику, у тому числі державний бюджет, але займатися розробкою бюджету вона не може.

Якщо ж до Верховної Ради подаються і потім затверджуються кардинальні зміни до державного бюджету, розроблені не урядом, а кимось іншим, то в цьому разі потрібно щось міняти в країні, передусім уряд.

Отже, усі розмови про те, що зміни до бюджету мають розроблятися Президентом, народними депутатами, а не урядом, насправді, м’яко кажучи, не дуже щирі і є лише частиною тієї самої політичної боротьби, яку так висміює один з лідерів проурядової більшості – Голова ВР пан Литвин. Його мета в даному випадку цілком зрозуміла – зняти з себе відповідальність за ухвалений проурядовою більшістю державний бюджет, що дестабілізує та руйнує економіку країни, яка і без цього перебуває у вельми складному становищі.

Борис Кушнірук