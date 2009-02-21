Що заважає Президентові внести проект змін до бюджету?
Запитує Володимир Литвин
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політиків припинити використовувати питання внесення змін до державного бюджету на 2009 рік як інструмент в політичній боротьбі.
Про це він сказав під час програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».
«Проблема бюджету використовується як політична боротьба, і людей до уваги ніхто не бере», - сказав голова ВР.
В.ЛИТВИН зауважив, що можна погодитися з критичними зауваженнями щодо недосконалості бюджету на поточний рік.
«Але що заважає сьогодні депутатам, фракціям внести проект змін до бюджету? Що заважає Президенту України внести проект змін до бюджету, а не постійно говорити про те, що потрібно вносити зміни?», - запитав спікер.
При цьому В.ЛИТВИН закликав народних депутатів та представників місцевої влади ухвалити спільне рішення і висунути Президентові та прем’єр-міністру вимогу внести на розгляд парламенту узгоджений законопроект щодо змін до держбюджету. «І потрібно менше риторики», - додав він.