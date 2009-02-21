Що заважає Президентові внести проект змін до бюджету?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політиків припинити використовувати питання внесення змін до державного бюджету на 2009 рік як інструмент в політичній боротьбі.

Про це він сказав під час програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Проблема бюджету використовується як політична боротьба, і людей до уваги ніхто не бере», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив, що можна погодитися з критичними зауваженнями щодо недосконалості бюджету на поточний рік.

«Але що заважає сьогодні депутатам, фракціям внести проект змін до бюджету? Що заважає Президенту України внести проект змін до бюджету, а не постійно говорити про те, що потрібно вносити зміни?», - запитав спікер.

При цьому В.ЛИТВИН закликав народних депутатів та представників місцевої влади ухвалити спільне рішення і висунути Президентові та прем’єр-міністру вимогу внести на розгляд парламенту узгоджений законопроект щодо змін до держбюджету. «І потрібно менше риторики», - додав він.