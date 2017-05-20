Порошенко закликав Захід більш рішуче діяти, щоб змусити РФ виконувати Мінські угоди

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна закликає західних партнерів більш рішуче діяти, щоб примусити Росію повернути мінський процес в конструктивне русло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що відбулася в резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (р. Гранзее, земля Бранденбург).

«Звичайно, що ми маємо зараз нові реалії, коли російський президент Путін видав указ з приводу визнання фейкових документів, російський уряд фактично поширило рублеву зону РФ на окуповані території України, ми маємо конфіскацію російськими властями активів, які належать Українській державі і українським громадянам на окупованих територіях», - заявив він.

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«З урахуванням всіх цих реалій ми повинні все-таки більш рішуче діяти далі для того, щоб повернути мінський процес у конструктивне русло», - підкреслив глава держави.

При цьому Порошенко черговий раз підкреслив, що він не бачить жодних альтернатив Мінським домовленостям і наполягає на їх повному виконанні.