Переговори Порошенка та Меркель тривали понад 2,5 години

У резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург) - завершились переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, які тривали понад 2,5 години. Про це в Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Завершилися переговори двох лідерів - президента Порошенка та канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 20 травня, перебуває з одноденним робочим візитом у Німеччині.

В рамках візиту президент також відвідає Меморіальний комплекс "Концентраційний табір Заксенґаузен", який розташований у місті Оранієнбург, та вшанує пам'ять жертв нацизму.

Крім того, він проведе зустріч з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.