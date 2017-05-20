Меркель розповість Порошенку про свої зустрічі з Путіним і Макроном

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель обговорюватиме з президентом України Петром Порошенком можливість зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Про це вона сказала на спільній прес-конференції з Порошенком, яка відбулась в урядовій резиденції в замку Месеберг (місто Гранзее, земля Бранденбург).

"Ми повинні повідомити, що перемир'я на сьогоднішній день ще не існує, і окрім того, що Мінська угода не повністю виконується", - сказала Меркель.

За її словами, надзвичайно важливою є гуманітарна ситуація для населення на сході України, про що вона сьогодні буде говорити з главою Української держави.

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Меркель наголосила, що обговорюватиме з президентом України, "як нам працювати в рамках Мінських угод і в подальшому".

"Також і про те, що зустрічі в "нормандському форматі" і надалі будуть продовжуватися, і ми будемо вести мову про можливу зустріч в майбутньому трьох президентів і пані федерального канцлера, тобто мене", - додала Меркель.

Окрім того, вона сказала, що поінформує Порошенка про свою зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі, яка відбулася 2 травня, і про нещодавню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери Німеччини та України мають обговорити реформи в Україні, а саме ті, які вже відбулися, і які ще треба продовжувати і впроваджувати.

Меркель додала, що також говоритиме про допомогу Німеччини для України для покращення добробуту українського населення.