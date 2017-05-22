В НАБУ підготували подання про зняття депутатської недоторканності тільки з нардепа Дейдея

Детективами Національного антикорупційного бюро України підготовлено подання до парламенту про зняття депутатської недоторканності з народного депутата (фракція "Народний фронт") Євгена Дейдея.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

У зв’язку із запитами ЗМІ щодо подань генерального прокурора України Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів, стосовно яких НАБУ здійснює розслідування, у відомстві повідомили: «Детективи НАБУ здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях стосовно двох із трьох згаданих у повідомленні народних депутатів, — Євгена Дейдея та Андрія Лозового. Ці провадження розпочаті за результатами аналізу е-декларацій зазначених осіб, а також звернення громадських організацій»

«Проте лише стосовно одного з цих двох парламентарів, а саме Євгена Дейдея, проект підозри та відповідного подання до Верховної Ради підготовлено детективами НАБУ за матеріалами проведеного досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЛуценко про позбавлення недоторканності Вілкула: "Я не стіл замовлень"

У НАБУ повідомили, що дії Дейдея кваліфіковано за ч.3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення»).

«Щодо решти підозр, то в їхній підготовці детективи участі не брали. НАБУ наразі невідомо, на підставі яких матеріалів досудового розслідування підготовлено ці документи. Тому Бюро наразі утримується від коментарів щодо їхнього змісту та обгрунтованості», - наголошується у повідомленні.

У відомстві нагадали, що, згідно зі ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України, письмове повідомлення про підозру народному депутату здійснює генеральний прокурор. Притягнення до кримінальної відповідальності парламентарів за наявності достатніх доказів для підозри відбувається після отримання на це відповідної згоди парламенту. Необхідне для цього подання вносить генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня генпрокурор Луценко повідомив, що підготовлено подання до парламенту про зняття недоторканності з депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") та Геннадія Бобова (група "Відродження").

"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 КК України)", - написав він у Facebook.