В Офіційному журналі ЄС опублікували рішення про безвіз для України

11:32, 22 травня 2017
Політика
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Україну видалять зі списку країн, громадяни якої зобов'язані мати візу для перетину кордону.

Рішення набуде чинності через 20 днів після оприлюднення / rossandhelen / Depositphotos

В Офіційному журналі Європейського Союзу сьогодні, 22 травня, оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня запроваджується безвізовий режим.

Як передає власний кореспондент УНІАН, згідно з документом, Україна видалена зі списку країн, громадяни якої зобов'язані мати візу для перетину кордону, та внесена до списку тих країн, на громадян яких ця вимога не поширюється.

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Рішення про введення безвізового режиму між ЄС та Україною набуде чинності через 20 днів після оприлюднення.

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС.

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Теги: #безвіз для України