У Європарламенті підписали безвіз для України

15:39, 17 травня 2017
Політика
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У Європарламенті відбулась церемонія підписання безвізу для громадян Україні.

У Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом. Як передає власний кореспондент УНІАН, документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

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На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу.

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Теги: #безвіз для України