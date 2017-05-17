У Європарламенті підписали безвіз для України

У Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом. Як передає власний кореспондент УНІАН, документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

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На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу.