Луценко розповів, скільки очікує надходжень до держбюджету від конфіскації у 2017 році

Генеральна прокуратура України за минулий рік стягнула до державного бюджету 12 млрд гривень, цього року, окрім конфіскованих коштів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення, було стягнуто - близько 2 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час міжнародного круглого столу в Києві.

«За результатами минулого року ГПУ стягнула в інтересах держави – близько 12 млрд гривень, цього року ми в порядку спецконфіскації стягнули до державного бюджету – 1,1 млрд доларів та цінних паперів на 200 млн доларів», - заявив він.

«Скільки за цей рік, за три місяці стягнуто в інтересах держави через представницькі функції та рішення судів – наскільки я розумію – близько 1,5-2 млрд гривень. Просумувати це дуже легко», - зауважив генпрокурор.