Луценко пропонує замінити Антикорупційний суд антикорупційною палатою

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступає за створення антикорупційної палати при суді замість Антикорупційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час міжнародного круглого столу в Києві.

«Я вважаю (і буду говорити про це в парламенті), що Україна потребує створення антикорупційної палати суддів, які будуть опікуватись справами корупції категорії "А". Незалежно від того, який орган внесе в суд обвинувальний акт, ці справи, з моєї точки зору, повинна розглядати спеціалізована палата суддів», - заявив Луценко.

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«Я виступаю за те, щоб ця палата була створена на базі існуючого кримінального суду, не окремо створений суд, а в середині вже існуючої судової інституції. Це скоротить шлях до практичного створення цієї палати на роки», - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF йдеться про те, що Антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.