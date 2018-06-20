Чи можна прибрати Черновецького з посади голови КМДА?

Київський мер Леонід Черновецький знову у відпустці. Вийшовши на роботу після Різдвяних свят 10 січня, вже 19 лютого він влаштував собі черговий відпочинок на місяць. Як виявилося, столичний градоначальник поїхав до Ізраїлю. А поки він засмагає і плескається в Мертвому морі, в українській пресі все активніше поширюються чутки про можливе відсторонення Черновецького з посади голови КМДА. Серед кандидатів на посаду нового керівника столичної держадміністрації звучить ім’я Євгена Червоненка. Так чому ж Черновецький пішов у відпустку, наскільки складним є юридичний процес його відсторонення і чи стане Червоненко новим керівником КМДА, УНІАН запитав у експертів.

Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента”

У ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ФІЗІОЛОГІЧНА КРИЗА

Я не виключаю, що відпустка Черновецького може бути суто політичним маневром. Він все ж таки юрист за фахом, радники в нього кваліфіковані. Враховуючи певні ризики якихось дій проти нього, він і пішов у відпустку, взяв паузу. Його відсутність може частково зняти напругу, увага переключитись на того ж Олеся Довгого чи інших людей в Київській мерії, а про Черновецького трохи забудуть. Мотив відпустки може бути і правовий. Якщо мер у відпустці, його не можна звільнити.

У мотивації відпустки Черновецького є і фізіологічна або психофізіологічна складова. Думаю, наш мер сильно втомився, і в рамках того драматичного, бюджетного процесу, після буремних політичних подій, які ми останнім часом спостерігали навколо Київради і всередині неї, можливо, у нього виникла певна фізіологічна криза, нервовий зрив і є реальні підстави для відпочинку. Хоча він нещодавно був у відпустці...

Щодо питання звільнення його з посади керівника КМДА, тут не все так просто. Ситуація з правової точки зору є дуже суперечливою. Є роз’яснення Конституційного суду про те, що керівником Київської держадміністрації має бути людина, яка обрана на посаду Київського міського голови. З цим треба рахуватися. Заміна Черновецького на Червоненка чи на якусь іншу людину створює суперечливу правову колізію і дає підстави для Черновецького звертатися до суду. І навіть скасувати таке рішення. А якщо, наприклад, будуть внесені зміни до законодавства про місто столицю, буде певне розмежування функцій, то такі переформатування можуть і відбутися. Але на сьогодні такі кроки створять конфліктну ситуацію, яку не просто буде розв’язати.

Теоретично прибрати Черновецького з посади керівника КМДА можна, але це буде підстава для оскарження в судовому порядку такого рішення, тим паче що у Черновецького є вплив на деякі суди в Києві.

Червоненко може очолити КМДА, він - наближена людина Ющенка, і Президент може його призначити. Але ситуація є складною знову ж таки з правової точки зору.

Єдиний вихід, як це не дивно, - проведення дострокових виборів київського мера. Це найбільш ефективний і з правової, і з юридичної точки зору спосіб позбавитися Черновецького. Але тут потрібно зробити спробу повернути двотурову систему виборів.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень “Софія”:

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ГОТОВИЙ ДЛЯ СЕРЙОЗНОЇ КОНТРРОБОТИ ПРОТИ МЕРА

Питання зміщення голови будь-якої адміністрації – це прерогатива Президента. Кабмін сьогодні критикує Черновецького, але мені не відомо, чи робилося з їхнього боку відповідне подання на звільнення. Немає і рішення Президента. Є лише публічна перепалка. У цій публічній перепалці є дві складові. Перша – власне волюнтаризм київської влади, який вже дійсно дістав. А друга - весь цей популізм виник у зв’язку з досить складною бюджетною ситуацією в місті. В цій ситуації є частина відповідальності власне київської влади, але є частина відповідальності центральної влади. Оскільки мова йде про недофінансування київського бюджету, згортання відповідних статей. Бюджетом серйозно ускладнена ситуація в місті.

Тривалий час Президент відмовчувався. Але зараз, враховуючи низький рейтинг довіри до Віктора Ющенка і враховуючи, що ситуація в Києві починає працювати проти іміджу Президента і його команди, він просто зробив превентивний крок і також почав разом зі своїми чиновниками Секретаріату критикувати Черновецького, відмежовуючись від тих можливих негативних подій, які можуть бути в місті найближчим часом. А в Києві дійсно може скластися “революційна ситуація”, коли люди, втрачаючи прибутки на фоні кризової інфраструктури, почнуть вимагати зміни влади. Я думаю, Ющенко просто зробив своєчасний тактичний хід, відмежувавшись від свого колишнього товариша з “Нашої України”.

Але політичного рішення не прийнято. Чутки про те, хто може змінити Черновецького - це поки чутки. Як на мене, ні Президент, ні уряд не готовий для серйозної контрроботи проти Черновецького. Те, що відбувається з Черновецьким в Києві, відбувається з Тимошенко і Ющенко в масштабах України, вони близнюки. Я думаю, це політичне болото буде продовжуватися і далі.

А щодо Черновецького... давайте не робити йому компліментів стосовно дострокових політичних планів. Він настільки специфічний політик, і я не виключаю, що він просто взяв відпустку без жодних розрахунків.

Дмитро Видрін, політолог

ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – САМОВІДСТАВКА

Була спроба змінити голову КМДА ще за часів Омельченка, але виявилося, що юридично це зробити дуже складно. Хоча в нашій країні право зараз не працює, тому все буде залежати від політичної волі еліти. Якщо у Черновецького зараз погіршилися відносини з Секретаріатом Президента, то вочевидь він вже вийде з відпустки як політичний пенсіонер. А якщо в нього ще зберігаються ці відносини, то він діятиме і надалі у двох обличчях як номінальний керівник міста. Зараз вся інтрига пересунулася у Секретаріат Президента. Треба дізнатися, які в них відносини, чи ділиться Черновецький якимись дивідендами, що зараз малоймовірною, адже в умовах кризи абсолютно немає чим ділитися. А якщо не ділиться, то вочевидь крісло під ним може захитатися. Хто буде замість нього - Червоненко чи хтось інший - не знаю. Мені б хотілося, щоб це вирішувалося не на Печерських пагорбах, а волею виборців. Ідеальний варіант для Черновецького – самовідставка (оскільки зрозуміло, що він не впорався з ситуацією і не впорається) і, як не сумно, нові дострокові вибори в Києві.

Віктор Мусіяка, юрист, депутат ВР попередніх скликань:

РОЗДІЛИТИ ДВІ ПОСАДИ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ПРОСТО ТАК НЕМОЖЛИВО

Конституційний суд свого часу дав пояснення, як треба розуміти поєднання цих двох посад (голови міста- столиці і голови адміністрації): головою адміністрації може бути лише обраний киянами голова міста. Розділити ці посади просто так неможливо. Але поєднання цих посад як раз витікає із тексту закону, значить треба змінити закон, просто прибрати статтю, яка говорить про поєднання цих посад і все. Тоді буде ясно, що Черновецький може бути лише головою міста, а окремо може бути адміністрація.

Будь-які відсторонення зараз якраз і будуть натикатися на той факт, що Черновецький перебуває у відпустці. Звичайно, рішення про його відсторонення буде підставою для того, щоб поставити його під сумнів на предмет законності.

Тетяна Монтян, адвокат:

ВІДСТОРОНИТИ? - ЕЛЕМЕНТАРНО!

Нічого складного немає: порушується будь-яка кримінальна справа проти Черновецького, виноситься постанова слідчого і він відстороняється від своєї посади. З юридичної точки зору - це елементарно, як божий день, буквально пів абзацу тексту. Але якщо цього досі не зроблено, значить, мер всіх влаштовує, з усіма ділиться і всім допомагає красти київський бюджет.

Опитувала Анна Ященко