Черновецький перебуває в Ізраїлі з «медичних причин»?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі і відпочиває на Мертвому морі.

Як пише ізраїльський сайт IzRus, посилаючись на свої джерела, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зі своїми наближеними відпочиває в Ізраїлі, на Мертвому морі, в одному з елітних готелів. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прибув до країни у п`ятницю, 20 лютого. Джерела в Україні стверджують, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обрав відпочинок на Мертвому морі з "медичних причин", і збирався піти у відпустку ще наприкінці грудня 2008 року.

Тим часом, як повідомляють джерела в Ізраїлі, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв участь у святкуванні наприкінці минулого тижня в одному з ресторанів в тель-авівського порту дня народження одного українського великого бізнесмена. 40-річний олігарх, з ініціалами А. К., який відзначав свій день народження, не хотів, щоб його свято, на яке спеціально прибули великі бізнесмени з СНД, було затьмарене набігом "папараці", і постарався зберегти свято і своє ім`я в таємниці. За словами деяких джерел, йдеться про Аркадія КІПЕРМАНА, але точної інформації про цього "засекреченого іменинника" немає.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за узгодженням з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з 19 лютого по 21 березня відбув у щорічну відпустку. Відповідне розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 19 лютого розміщене на офіційному сайті КМДА. На час своєї відпустки виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поклав на свого першого заступника Анатолія ГОЛУБЧЕНКА. Крім того, він розпорядився проекти розпоряджень КМДА в період своєї відпустки в обов`язковому порядку узгоджувати із заступником Київського міського голови – секретарем Київради Олесем ДОВГИМ.