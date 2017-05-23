Зустріч лідерів "нормандської четвірки" очікується після узгодження графіків – Геращенко

Українська сторона очікує, що має відбутися і телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату", і зустріч - після узгодження графіків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила перед початком міжнародної конференції «Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни».

"Ми очікуємо телефонної розмови президента України і новообраного президента Французької Республіки", - сказала вона.

Геращенко відзначила важливість зустрічі президента Петра Порошенка та канцлера Німеччини Ангели Меркель, що відбулась 20 травня у ФРН.

Читайте такожМеркель розповість Порошенку про свої зустрічі з Путіним і Макроном

"90% цієї розмови і спочатку в двосторонньому форматі, де вони тільки сам-на-сам спілкувалися, і потім вже в розширеному форматі, було присвячено саме ситуації на Донбасі і "нормандському формату", - зазначила Геращенко.

"Дуже важливо, що і пані Меркель, і президент України виступають за активізацію "нормандського формату". Власне, це означає, що ми дуже очікуємо, що має відбутися і телефонна розмова лідерів "нормандського формату", ну, і вже коли будуть графіки співпадати, будемо очікувати й зустрічі", - сказала Геращенко.

Вона нагадала, що наразі президент Франції Еммануель Макрон лише формує свою команду.

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі з Меркель 20 травня Порошенко заявив, що переговори у «нормандському форматі» з врегулювання ситуації на Донбасі буде активізовано найближчим часом.