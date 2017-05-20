Для виконання "Мінська": Порошенко обговорив з Меркель сценарій тиску на Росію (відео)

Президент України Петро Порошенко заявив що обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод. Про це йдеться в відеозаписі, розміщеному на сторінці президента у Facebook.

"Значна частина часу була присвячена скоординованим діям з імплементації Мінських домовленостей. Констатовано, що РФ не виконує Мінських домовленостей. і нам потрібно розробити сценарій, який би мотивував Росію сісти за стіл переговорів і виконати те, що вона обіцяла, в першу чергу, це стосується безпекового компоненту, припинення артилерійського, мінометного та танкового вогню, відведення важкої техніки, звільнення заручників і забезпечення ефективної реалізації мирного процесу", - заявив Порошенко.

Читайте такожГеращенко назвала ключові теми переговорів Порошенка і Меркель

Як повідомляв УНІАН, переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург) тривали понад 2,5 години.

Порошенко сьогодні, 20 травня перебуває з одноденним робочим візитом у Німеччині.