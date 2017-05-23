Bloomberg розповів, як Манафорт після окупації Криму привів "Опоблок" у Раду

Через кілька місяців після російської анексії Криму політтехнолог Януковича і Трампа Пол Манафорт допоміг пройти в Раду "Опозиційному блоку". Про це з посиланням на нардепа від "Опоблоку" Нестора Шуфрича та іншого неназваного чиновника пише Bloomberg.

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Після окупації Криму Росією Манафорт повернувся в Україну, щоб допомогти проросійській партії, тепер відомій як "Опозиційний блок", на парламентських виборах 2014 року.

Один з лідерів цієї партії Нестор Шуфрич розповів виданню, що саме Манафорт запропонував "Опоблоку" одночасно виступити проти НАТО і стати "голосом росіян на Сході". Шуфрич думав, що в "Опоблоку" не було шансів, але вони отримали 10% і 29 місць в Раді.

За словами іншого співрозмовника видання, Манафорт особисто затвердив список кандидатів у Раду.

Шуфрич заявив, що "Опоблок" заплатив Манафорту приблизно 1 млн. дол. Перемогу відсвяткували за пляшкою коньяку в київському офісі Манафорта.

"Інвестиції в Манафорта окупилися. Він геній", - сказав Шуфрич.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата в президента США Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем.

Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.