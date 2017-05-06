У США від колишніх радників Трампа вимагають надати інформацію про контакти з РФ

Комітет з розвідки Сенату США вимагає від помічників президента Дональда Трампа, які працювали з ним під час передвиборчої кампанії, надати дані про роботу до і після президентських виборів, які пройшли в листопаді 2016 року. Про це повідомили джерела The Wall Street Journal.

Відповідні повідомлення були надіслані колишньому голові передвиборного штабу Полу Манафорту, екс-помічникам Трампа Картеру Пейджу і Роджеру Стоуну, а також колишньому помічнику американського президента з національної безпеки, генерал-лейтенанту у відставці Майклові Флінну.

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Також Манафорт, Пейдж, Стоун і Флінн повинні в окремому порядку з'явитися в комітет з розвідки Палати представників конгресу США для того, щоб відповісти на запитання слідства.

Видання зазначає, що такі вимоги влади США можуть свідчити про активізацію розслідування про можливе втручання в президентські вибори в США Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн у своїй первісній декларації приховав платежі, отримані в 2015 році від російських компаній, зокрема від телеканалу RT, "Лабораторії Касперського" і авіакомпанії "Волга-Дніпро".