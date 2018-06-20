Ігор Алексєєв: Не всі комуністи в Криму – люди з оточення Грача

Не по-чоловічому використовувати в політичній боротьбі особисте життя... Леонід Іванович сказав, що вважає себе опущеним... А чого йому їхати в Москву?..

У суботу, 21 лютого, лідера кримських комуністів Леоніда Грача Компартія України вивела зі складу президії ЦК партії . Другий секретар ЦК КПУ Ігор Алексєєв відповів на запитання УНІАН.

Ігорю Вікторовичу, у зв’язку з чим було порушено питання про виведення Леоніда Грача зі складу президії Компартії?

У зв’язку з тим, що Леонід Іванович останнім часом висловлює власну точку зору, яка досить суттєво відрізняється від тих рішень, які вже були прийняті президією.

Ми вважаємо, що це ненормально, адже існує принцип демократичного централізму, тобто коли можна висловлювати будь-яку точку зору, але коли рішення прийнято, то йому треба підкорятися, як цього вимагає статут партії.

Наприклад?

Узяти хоча б його коментар рішення щодо голосування за Литвина. На президії було ухвалено рішення про те, що фракція голосуватиме за кандидатуру Литвина на посаду Голови Верховної Ради.

З певних причин це рішення ми офіційно не оголошували. Бо ви ж розумієте – є певна тактика й стратегія діяльності партії... А Леонід Іванович після цього голосування зробив таку заяву, у якій сказав, що вважає себе опущеним...

Я вам навів лиш один приклад, але повірте, їх є достатньо. Він робив багато вчинків, які не давали нам змоги адекватно діяти у Верховній Раді. А ви знаєте, яке там сьогодні оточення?!

Тому його висловлювання просто шкодили діяльності партії.

У пресі писали, що однією з причин виключення Грача з президії був зв`язок з Фірташем…

На пленумі взагалі не звучало прізвище Фірташ, і в інших бесідах теж.

Чи послужили також причиною відставки Леоніда Івановича його коментарі щодо особистого життя Петра Симоненка?

Особисті питання Петра Миколайовича до цього не мають жодного відношення. Повірте мені!

Вважаю, що взагалі не по-чоловічому використовувати в політичній боротьбі особисте життя будь-якої людини.

Тобто пан Грач себе дещо не по-чоловічому поводився?

Я висловлюю тільки свою особисту позицію...

Хочу повторити, що проблеми чи, радше, питання, які виникли в особистому житті Петра Миколайовича, не мають жодного стосунку до виведення Леоніда Івановича зі складу президії партії!

Якою буде ситуація з кримською організацією комуністів?

Партійна організація Криму налічує понад 10 тисяч членів партії. Не всі ці члени – люди з оточення Грача. Тому вважаю, що організація сприйме це нормально, спираючись на те, що справді були причини порушити на пленумі президії таке серйозне питання, як виведення керівника з цієї організації.

Що Леонід Грач казав у своє виправдання?

Поставте це запитання Леоніду Івановичу...

На жаль, ми сьогодні цілий день не можемо до нього додзвонитися. Кажуть, він поїхав у Москву?..

Це його особиста справа, куди йому їхати.

А чого йому їхати в Москву?! З цього приводу? Не думаю. Це наші внутрішньопартійні справи. При чому тут Москва?!

Чи не боїтеся, що це призведе до розколу партії?

Не боїмося!

У Комуністичної партії за роки Незалежності України були більш важкі часи, але ми завжди виходили з них гідно. Тож це не є проблемою.

Усе-таки хто була ця людина, яка порушила питання про виключення Леоніда Грача з президії?

Питання було порушено на засіданні президії центрального комітету 26 грудня.

Некоректно з мого боку називати прізвище цієї людини. У принципі, була не одна людина, яка запропонувала поставити на пленумі таке питання...

Розмовляла Оксана Климончук