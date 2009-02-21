Грача на пленумі ЦК КПУ вивели зі складу президії ЦК

Народного депутата України Леоніда ГРАЧА на пленумі ЦК Комуністичної партії України вивели зі складу президії ЦК.

Про це УНІАН повідомило джерело в КПУ.

За інформацією джерела, із 147 членів партії, присутніх на пленумі, лише 15 проголосували проти цього рішення.

Як зазначалося на пленумі, Л.ГРАЧ своїми заявами намагався спровокувати розкол партії. Також йому ставилося у провину те, що після рішень партії він поза межами партійної преси вів дискусію щодо цих рішень.

Джерело повідомило, що під час виступу Л.ГРАЧ прямо не заявляв, що його виключення з керівного органу в партії може призвести до розколу КПУ, проте натякав, що кримська організація КПУ не зрозуміє сьогоднішнього рішення пленуму.

Також стало відомо, що на пленумі взагалі не порушувалося питання щодо ситуації, яка стосувалася лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА, тобто його розлучення з дружиною Світланою СИМОНЕНКО. І лише Л.ГРАЧ під час виступу зауважив, що «я свою дружину не кидав».