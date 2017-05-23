Зняття недоторканності із нардепів: Луценко повернув на доопрацювання два подання
Мова йде про подання щодо зняття недоторканності із парламентарів Дейдея та Лозового
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на доопрацювання подання на зняття недоторканності з депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) та Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту").
Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.
"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", - повідомила вона.
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"Ще два подання на нардепів Лозового та Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання", - наголосила Сарган.
Як повідомляв УНІАН, подання до ВР на зняття недоторканності з депутатів Лозового, Дейдея та Бобова було підготовлене 19 травня.
"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 КК України)", - заявляв Луценко.