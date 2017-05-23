Зняття недоторканності із нардепів: Луценко повернув на доопрацювання два подання

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на доопрацювання подання на зняття недоторканності з депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) та Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту").

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", - повідомила вона.

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"Ще два подання на нардепів Лозового та Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання", - наголосила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, подання до ВР на зняття недоторканності з депутатів Лозового, Дейдея та Бобова було підготовлене 19 травня.

"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 КК України)", - заявляв Луценко.