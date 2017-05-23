Нардепи перейменували Мукачеве

Верховна Рада перейменувала місто Мукачеве на Мукачево.

За відповідну постанову №5188 проголосували 234 народні депутати.

"Перейменувати місто Мукачеве Закарпатської області на місто Мукачево", - йдеться в тексті постанови.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у минулому році Закарпатська облрада підтримала перейменування "Мукачеве" в "Мукачево". Рішення підтримали майже всі присутні депутати на сесії в Ужгороді. Наступним кроком в процедурі офіційного перейменування міста - рішення Верховної Ради.