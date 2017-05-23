Нардепи перейменували Мукачеве
18:52, 23 травня 2017Політика
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Парламентарі змінили останню букву у назві.
За зміни проголосували 234 нардепи / Le Шаркань
Верховна Рада перейменувала місто Мукачеве на Мукачево.
За відповідну постанову №5188 проголосували 234 народні депутати.
"Перейменувати місто Мукачеве Закарпатської області на місто Мукачево", - йдеться в тексті постанови.
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Як повідомляв УНІАН раніше, у минулому році Закарпатська облрада підтримала перейменування "Мукачеве" в "Мукачево". Рішення підтримали майже всі присутні депутати на сесії в Ужгороді. Наступним кроком в процедурі офіційного перейменування міста - рішення Верховної Ради.
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