Закарпатська облрада підтримала перейменування "Мукачеве" в "Мукачево"

Про це повідомляє Mukachevo.net.

За ініціативою депутата від фракції «Єдиний Центр» Петра Добромісьського, Закарпатська облрада розглянула звернення Мукачівської міської ради щодо перейменування міста Мукачеве в Мукачево. У підсумку, рішенням 49-х з присутніх у залі 52 депутатів звернення було схвалене й відповідно переадресоване до профільного комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради.

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Підсумкове рішення про перейменування міста ухвалить саме український парламент.

Нагадаємо, минулого тижня рішення про перейменування прийняла Мукачівська міськрада на основі громадських слухань, запустивши таким чином офіційну процедуру перейменування міста.