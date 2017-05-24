ФСБ РФ проведе в окупованому Криму навчання щодо "запобігання терактам і діям диверсантів"

Спецназ ФСБ РФ проведе в окупованому Криму і на морі навчання щодо «запобігання терактам і діям диверсантів».

Як повідомляє ТАСС з посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ, у тактико-спеціальному навчанні підрозділів спецпризначення, яке проходитиме з 24 по 29 травня на окупованому Росією півострові, будуть задіяні близько 2 тис. військовослужбовців і сучасні зразки техніки. «У ході навчання буде перевірено стан бойової готовності підрозділів центру спеціального призначення ФСБ Росії до дій з припинення терористичних актів та ліквідації диверсійних груп умовного противника на території півострова і в морській акваторії. Загальна чисельність військовослужбовців, які беруть участь у навчанні, становитиме близько 2 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

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«У рамках навчання планується задіяти повітряні й морські судна, спеціальну броньовану техніку, роботизовані комплекси, сучасні зразки виявлення і ураження противника», - заявили в ФСБ.

Навчання пройде в два етапи - будуть відпрацьовані дії спецназу на об'єктах морської інфраструктури «ГУП Республіки Крим «Чорноморнафтогаз», а також на об'єктах санаторно-готельного комплексу в Євпаторії, включаючи окремі ділянки прибережної зони та гірничо-лісистої місцевості.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління 21 квітня 2017 року, взяли участь у антитерористичних навчаннях, ініційованих Служби безпеки України у Херсонській області, біля адмінкордону з окупованим Кримом.